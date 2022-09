Elden Ring получила свою первую «Игру года»

Стрельнувший в начале года хардкорный экшен Elden Ring от FromSoftware получил свою первую награду в номинации «Игра года». Это произошло на церемонии Japan Game Awards.

Сами разработчики поблагодарили всех геймеров за поддержку и опубликовали арт игры с указанием победы в номинации.

Elden Ring вышла в феврале этого года и быстро полюбилась как геймерам, так и критикам. На сегодняшний день у проекта 96 баллов из 100 на сайте Metacritic. В конце года состоится церемония The Game Awards, на которой тоже будут определять лучшую игру 2022 года. Конкуренцию Elden Ring наверняка составит только God of War Ragnarok, которая выйдет в ноябре.

Премию Japan Game Awards вручают с 1996 года. На предыдущих церемониях победу в номинации одерживали Ghost of Tsushima, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros Ultimate и The Legend of Zelda: Breath of the Wild.