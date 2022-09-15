«Вы ещё ничего не видели». Создатели God of War Ragnarok — о недавнем эпичном трейлере

14 сентября Sony провела очередной State of Play, который завершился невероятным трейлером God of War Ragnarok. Пользователи, воспринимавшие сиквел со скепсисом, тут же изменили своё мнение, однако многие фанаты принялись критиковать разработчиков за то, что они показали уж слишком многое.

Судя по всему, авторы так не считают. Сразу несколько создателей Ragnarok заявили, что они не показали ничего важного — впереди игроков ждёт ещё очень много сюрпризов. Об этом заявил в том числе старший программист студии Santa Monica Сэм Стернклер.

Если вы думаете, что трейлер был крутым, подумайте о том, чего вы ещё не видели. Вы увидели лишь то, что мы сейчас хотели вам показать!

Арт-директор God of War Ragnarok Раф Грассетти также отметил, что игроки на самом деле ничего толком не видели. Судя по всему, геймеров ждёт по-настоящему эпичное приключение, а увиденное в ролике — всего лишь небольшой тизер.

Знаете что? Вы ещё ничего не видели. Готовьтесь хайповать!

God of War Ragnarok выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.