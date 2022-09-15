Deathloop на Xbox, Assassin's Creed Odyssey в Game Pass и другие анонсы с шоу Microsoft

На презентации Microsoft в рамках Tokyo Game Show 2022 сделали несколько важных анонсов, а мы собрали самое главное в один материал.
Deathloop на Xbox
Авторы шутера Deathloop из студии Arkane наконец-то объявили дату выхода проекта на Xbox. Релиз случится уже 20 сентября, причем с выхода тайтл попадёт в Game Pass как на Xbox, так и на ПК. Проект получит расширенную концовку, возможность кроссплатформенной игры, новые виды врагов и оружия.
Assassin's Creed Odyssey в Game Pass
Во время презентации объявили, что Assassin's Creed Odyssey станет частью подписки Game Pass как на Xbox, так и на ПК уже сегодня. Некоторые отчаянные фанаты ждут в Game Pass и Assassin's Creed Valhalla.
Дилогия Ni No Kuni на Xbox
Была анонсирована дилогия культовых японских RPG для консолей Xbox под названием Ni No Kuni. Первая часть с подзаголовком Wrath of the White Witch будет доступна в Game Pass уже сегодня, а вторая, Revenant Kingdom, заглянет на Xbox в 2023 году.
BlazBlue: Cross Tag Battle и Guilty Gear Strive на Xbox
Файтинги BlazBlue: Cross Tag Battle и Guilty Gear Strive выйдут на Xbox весной 2023 года. Точную дату назовут позже.
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