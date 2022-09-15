Исследование: SSD оказались гораздо надёжнее HDD

Компания по услугам резервного копирования и облачному хранению данных Backblaze рассказала о результатах длительного эксперимента по работе с SSD и HDD-дисков. В 2018 году корпорация начала вести учёт накопителей и попыталась выяснить, стоит ли переводить свои сервера на SSD.

Эксперимент показал, что SSD-накопители оказалась примерно в три раза надёжнее своих «собратьев» HDD. Жёсткие диски выходили из строя чаще, при этом год к году количество поломок винчестеров только увеличивалось, в то время как выход из строя SSD оказался на одном и том же уровне — около 1% в год.

График поломок HDD и SSD Фото: Backblaze

В Backblaze отметили, что результаты исследования верны лишь для использования SSD в качестве загрузочных дисков без записи объёмных данных, то есть потребительский опыт может отличаться от результатов компании. А более высокую надёжность твердотельных накопителей объяснили тем, что в них отсутствуют движущиеся компоненты.