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Геймера ударила молния прямо во время игры на PlayStation

Геймера ударила молния прямо во время игры на PlayStation
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Представьте: вечер понедельника, вы спокойно играйте в какую-нибудь игру на PlayStation у себя дома, как вдруг вас бьёт молния. Звучит абсурдно, но это именно то, что произошло с 33-летним британцем по имени Эйден Роуэн. Он всего лишь играл в Stray, как вдруг его ни с того ни с сего ударило током.

Я сидел на диване и играл в Stray, где ты играешь за бездомного кота, пока снаружи гремел гром. Затем случился очень громкий раскат грома, и я почувствовал неприятное ощущение во всём теле, а затем — сильное жжение в правой руке, на которой теперь есть ожоги.
Эйден Роуэн

Эйден Роуэн

Семья британца тут же отвезла его в больницу, там врачи обнаружили следы от ожогов и шрам, похожий на форму звезды. Как именно молния могла ударить человека, находящегося в своём доме, до сих пор неясно. В больнице посчитали, что молния могла отскочить от лужи на улице прямо в открытое окно геймера.

Сам Роуэн отмечает, что это был последний раз, когда он играет «в милую игру про котёнка во время грозы».

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