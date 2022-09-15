Обновление 3.1 для Genshin Impact покажут уже завтра

Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo сообщили, что уже завтра, 16 сентября, проведут специальный стрим, на котором расскажут про обновление 3.1. Трансляция состоится на Twitch.

Ранее были утечки, которые раскрыли подробности апдейта 3.1 для Genshin Impact. Согласно им, обновление расширит игровой мир новой областью, а также добавит трёх новых героев: Сайно, Кандакию и Нилу.

Сайно будет электро-персонажем с пятью звёздами, Нила — гидро-героиней с пятью звёздами, а Кандакия предстанет четырёхзвёздочной гидро-героиней.

Обновление 3.1 выйдет 28 сентября. Genshin Impact доступна бесплатно на PlayStation, ПК, iOS и Android.

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