Благодаря Ghost of Tsushima издатель одобрил ремейк Like A Dragon: Ishin

Недавно анонсировали ремейк игры Yakuza Ishin! под названием Like A Dragon: Ishin. После анонса разработчики проекта из студии Ryu Ga Gotoku пообщались с изданием Fanbyte и рассказали, что послужило важным моментом в решении выпустить игру в западных странах.

По словам главы студии Масаёси Ёкоямы, значительное влияние на Ryu Ga Gotoku оказала Ghost of Tsushima. Команда увидела, что западных геймеров заинтересовал сеттинг Японии, это стало неким толчком.

Мы видели, насколько хорошо справилась Ghost of Tsushima, и насколько хорошо американцы смогли передать японский сеттинг. Это вселило в нас уверенность, что Ishin может преуспеть и в Америке.

Релиз Like A Dragon: Ishin состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series 21 февраля 2023 года.