Adobe купит онлайн-сервис для дизайнеров Figma за $ 15 млрд

По информации источников издания Bloomberg, компания Adobe намерена купить онлайн-сервис для дизайнеров под названием Figma. Сумма сделки якобы составит $ 15 млрд.
При этом официально о сделке должны объявить уже сегодня, но комментировать что-то для Bloomberg представители Adobe и Figma отказались. Вероятно, это произойдёт позже. К тому же сегодня Adobe может опубликовать свои доходы за третий финансовый квартал, а вместе с этим объявить о сделке с Figma.
Figma основал Дилан Филд в 2012 году. Онлайн-программа призвана помогать дизайнерам и использовать браузерные инструменты, чтобы работать вместе в режиме реального времени.
Adobe, кстати, не продаёт свою продукцию в России ещё с марта из-за напряжённой мировой ситуации, однако разрешила россиянам продлевать действующую подписку.
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