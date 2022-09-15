Adobe купит онлайн-сервис для дизайнеров Figma за $ 15 млрд

По информации источников издания Bloomberg, компания Adobe намерена купить онлайн-сервис для дизайнеров под названием Figma. Сумма сделки якобы составит $ 15 млрд.

При этом официально о сделке должны объявить уже сегодня, но комментировать что-то для Bloomberg представители Adobe и Figma отказались. Вероятно, это произойдёт позже. К тому же сегодня Adobe может опубликовать свои доходы за третий финансовый квартал, а вместе с этим объявить о сделке с Figma.

Figma основал Дилан Филд в 2012 году. Онлайн-программа призвана помогать дизайнерам и использовать браузерные инструменты, чтобы работать вместе в режиме реального времени.

Adobe, кстати, не продаёт свою продукцию в России ещё с марта из-за напряжённой мировой ситуации, однако разрешила россиянам продлевать действующую подписку.