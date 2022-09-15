Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Леонардо Ди Каприо — молодым актёрам: никаких фильмов про супергероев и наркотиков

Леонардо Ди Каприо — молодым актёрам: никаких фильмов про супергероев и наркотиков
Комментарии

Издание Vogue опубликовало большой материал про Тимоти Шаламе — американского актёра, известного по «Дюне», «Интерстеллару» и «Не смотрите наверх». Именно на съёмках последнего фильма молодому артисту дал совет сам Леонардо Ди Каприо. Он посоветовал ему не баловаться с запрещёнными веществами и не сниматься в супергеройских блокбастерах.

Никаких тяжёлых наркотиков и фильмов о супергероях.

Среди множества голливудских звёзд Ди Каприо чуть ли не единственный, кто ещё не снимался в фильмах о супергероях. Судя по всему, Лео хотел бы, чтобы его эстафету подхватили молодые актёры, и пока Шаламе выполняет все наставления культового артиста.

Прямо сейчас молодой актёр занят на съёмках «Дюны 2», а что касается Ди Каприо, то его следующий фильм— «Убийцы цветочной луны» — выйдет в 2023 году.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022