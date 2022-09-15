Леонардо Ди Каприо — молодым актёрам: никаких фильмов про супергероев и наркотиков
Поделиться
Издание Vogue опубликовало большой материал про Тимоти Шаламе — американского актёра, известного по «Дюне», «Интерстеллару» и «Не смотрите наверх». Именно на съёмках последнего фильма молодому артисту дал совет сам Леонардо Ди Каприо. Он посоветовал ему не баловаться с запрещёнными веществами и не сниматься в супергеройских блокбастерах.
Никаких тяжёлых наркотиков и фильмов о супергероях.
Среди множества голливудских звёзд Ди Каприо чуть ли не единственный, кто ещё не снимался в фильмах о супергероях. Судя по всему, Лео хотел бы, чтобы его эстафету подхватили молодые актёры, и пока Шаламе выполняет все наставления культового артиста.
Прямо сейчас молодой актёр занят на съёмках «Дюны 2», а что касается Ди Каприо, то его следующий фильм— «Убийцы цветочной луны» — выйдет в 2023 году.
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
16:40
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
15:53
-
15:49
-
15:34
-
15:05
-
14:45
-
14:33
-
14:16
-
14:14
-
14:01
-
13:45
-
13:40
-
13:15
-
13:11
-
12:42
-
12:41
-
12:29
-
11:34
-
11:04
-
10:33
-
10:03
-
09:27
-
01:02
- 14 сентября 2022
-
22:48
-
21:29
-
20:46
-
20:25
-
20:07
-
19:43
-
18:49
-
18:46
-
18:24
Партнерский контент