Леонардо Ди Каприо — молодым актёрам: никаких фильмов про супергероев и наркотиков

Издание Vogue опубликовало большой материал про Тимоти Шаламе — американского актёра, известного по «Дюне», «Интерстеллару» и «Не смотрите наверх». Именно на съёмках последнего фильма молодому артисту дал совет сам Леонардо Ди Каприо. Он посоветовал ему не баловаться с запрещёнными веществами и не сниматься в супергеройских блокбастерах.

Никаких тяжёлых наркотиков и фильмов о супергероях.

Среди множества голливудских звёзд Ди Каприо чуть ли не единственный, кто ещё не снимался в фильмах о супергероях. Судя по всему, Лео хотел бы, чтобы его эстафету подхватили молодые актёры, и пока Шаламе выполняет все наставления культового артиста.

Прямо сейчас молодой актёр занят на съёмках «Дюны 2», а что касается Ди Каприо, то его следующий фильм— «Убийцы цветочной луны» — выйдет в 2023 году.