В большом геймплейном видео Like A Dragon: Ishin показали драки и исследование города

На YouTube-канале IGN вышел 10-минутный геймплейный ролик, посвящённый Like A Dragon: Ishin. В видео можно увидеть, как Сакамото Рёма в бою комбинирует атаки катаной со стрельбой из пистолета. Ролик также демонстрирует элемент исследования и то, как протагонист выполняет одно из побочных заданий.

Как и в оригинальной игре, действие Like A Dragon: Ishin развернётся в Японии образца 1867 года. Игрокам предстоит окунуться в историю самурая Сакамото Рёма, который внешне очень похож на Кадзуму Кирю. Разработчики заявили, что в ремейке игроки встретят героев из прошлых частей Yakuza.

Оригинальная Ishin вышла в 2014 году только в Японии и только на PS3 и PS4. Ремейк поступит в продажу 21 февраля 2023 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.