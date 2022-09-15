Assassin's Creed Mirage детально сравнили с первой Assassin's Creed

Совсем недавно Ubisoft анонсировала Assassin's Creed Mirage — новую игру в серии, посвящённую Басиму из Valhalla, а местом действия станет город Багдад. Таким образом проект как бы вернёт франшизу к корням и больше всего будет напоминать самую первую часть.
Фанаты тем временем уже выпустили сравнение промо-артов и скриншотов Mirage с оригинальными приключениями Альтаира. И «Мираж» действительно сильно напоминает первую часть, однако выглядит, само собой, куда красивее. Судя по всему, разработчики действительно вдохновлялись проектом 2007 года не только с точки зрения геймплейных механик, но и визуальной части.
Assassin's Creed Mirage выйдет в 2023 году на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. К сожалению, точную дату выхода Ubisoft до сих пор не сообщила.
Сравнение Assassin's Creed и Assassin's Creed Mirage
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