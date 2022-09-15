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Assassin's Creed Mirage детально сравнили с первой Assassin's Creed

Assassin's Creed Mirage детально сравнили с первой Assassin's Creed
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Совсем недавно Ubisoft анонсировала Assassin's Creed Mirage — новую игру в серии, посвящённую Басиму из Valhalla, а местом действия станет город Багдад. Таким образом проект как бы вернёт франшизу к корням и больше всего будет напоминать самую первую часть.

Фанаты тем временем уже выпустили сравнение промо-артов и скриншотов Mirage с оригинальными приключениями Альтаира. И «Мираж» действительно сильно напоминает первую часть, однако выглядит, само собой, куда красивее. Судя по всему, разработчики действительно вдохновлялись проектом 2007 года не только с точки зрения геймплейных механик, но и визуальной части.

Assassin's Creed Mirage выйдет в 2023 году на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. К сожалению, точную дату выхода Ubisoft до сих пор не сообщила.

Сравнение Assassin's Creed и Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed
Assassin's Creed
AC Mirage
AC Mirage
Assassin's Creed
Assassin's Creed
AC Mirage
AC Mirage
Assassin's Creed
Assassin's Creed
AC Mirage
AC Mirage
Assassin's Creed
Assassin's Creed
AC Mirage
AC Mirage
Assassin's Creed
Assassin's Creed
AC Mirage
AC Mirage
Assassin's Creed
Assassin's Creed
AC Mirage
AC Mirage
Assassin's Creed
Assassin's Creed
AC Mirage
AC Mirage
Комментарии
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