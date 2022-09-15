Топ-5 самых популярных трейлеров шоу PlayStation возглавила God of War: Ragnarok

14 сентября Sony провела свою традиционную презентацию State of Play. На ивенте анонсировали несколько новых игр для консолей PlayStation и показали трейлеры ранее представленных релизов.
Пользователь «Твиттера» под ником Persona собрал топ-5 самых популярных и просматриваемых трейлеров, которые представили на презентации. Абсолютным лидером с огромным отрывом стал большой сюжетный трейлер God of War: Ragnarok. Его посмотрели более 3,7 млн раз.
Топ-5 самых просматриваемых трейлеров с прошедшей State of Play
Недавно Sony сообщила, что архитектор PS5 и PS4, а также вице-президент Sony Interactive Entertainment Масаясу Ито покидает компанию. Ветерана индустрии заменит Лин Тао — он будет отвечать за все будущие поколения PlayStation. Инсайдеры считают, что скоро Тао вместе с командой начнут работу над PlayStation 6.
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