Топ-5 самых популярных трейлеров шоу PlayStation возглавила God of War: Ragnarok

14 сентября Sony провела свою традиционную презентацию State of Play. На ивенте анонсировали несколько новых игр для консолей PlayStation и показали трейлеры ранее представленных релизов.

Новость по теме Крутой трейлер God of War Ragnarok и другие сильные анонсы State of Play

Пользователь «Твиттера» под ником Persona собрал топ-5 самых популярных и просматриваемых трейлеров, которые представили на презентации. Абсолютным лидером с огромным отрывом стал большой сюжетный трейлер God of War: Ragnarok. Его посмотрели более 3,7 млн раз.

Топ-5 самых просматриваемых трейлеров с прошедшей State of Play

— более 1,4 млн просмотров.более 1,2 млн просмотров.— почти 450 тыс. просмотров.— более 400 тыс. просмотров.

Недавно Sony сообщила, что архитектор PS5 и PS4, а также вице-президент Sony Interactive Entertainment Масаясу Ито покидает компанию. Ветерана индустрии заменит Лин Тао — он будет отвечать за все будущие поколения PlayStation. Инсайдеры считают, что скоро Тао вместе с командой начнут работу над PlayStation 6.