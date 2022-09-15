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Топ-5 самых популярных трейлеров шоу PlayStation возглавила God of War: Ragnarok

Топ-5 самых популярных трейлеров шоу PlayStation возглавила God of War: Ragnarok
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14 сентября Sony провела свою традиционную презентацию State of Play. На ивенте анонсировали несколько новых игр для консолей PlayStation и показали трейлеры ранее представленных релизов.

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Крутой трейлер God of War Ragnarok и другие сильные анонсы State of Play

Пользователь «Твиттера» под ником Persona собрал топ-5 самых популярных и просматриваемых трейлеров, которые представили на презентации. Абсолютным лидером с огромным отрывом стал большой сюжетный трейлер God of War: Ragnarok. Его посмотрели более 3,7 млн раз.

Топ-5 самых просматриваемых трейлеров с прошедшей State of Play

  1. God of War: Ragnarok
  • Tekken 8
    •  — более 1,4 млн просмотров.
  • Rise of Ronin —
    •  более 1,2 млн просмотров.
  • Like a Dragon: Ishin!
    • — почти 450 тыс. просмотров.
  • Stellar Blade (Project EVE)
    • — более  400 тыс. просмотров.

    Недавно Sony сообщила, что архитектор PS5 и PS4, а также вице-президент Sony Interactive Entertainment Масаясу Ито покидает компанию. Ветерана индустрии заменит Лин Тао — он будет отвечать за все будущие поколения PlayStation. Инсайдеры считают, что скоро Тао вместе с командой начнут работу над PlayStation 6.

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