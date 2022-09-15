Ремейк Resident Evil 4 выйдет и на PS4

Capcom на TGS неожиданно объявила, что ремейк Resident Evil 4 выйдет на PS4. Раньше игру заявляли только для новых консолей и ПК. Примечательно, что на Xbox One, похоже, ремейк выпускать не планируют.

Выход Resident Evil 4 запланирован на 24 марта 2023 года.

Вдобавок издатель объявил, что в октябре пройдёт отдельная презентация по Resident Evil. Там должны поделиться свежими подробностями ремейка, о котором мы до сих пор практически ничего не знаем, а также наверняка покажут свежие ролики дополнений для Resident Evil Village и презентуют Resident Evil Re:Verse.

Ещё Capcom на японкой выставке показала свежий геймплей дополнения Shadows of Rose, события которого разворачиваются через 16 лет после финала восьмой части.