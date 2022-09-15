Подробности Street Fighter 6: бойцы, кастомизация персонажей, турниры и закрытая бета

Capcom презентовала новый большой трейлер Street Fighter 6. В ролике показали систему кастомизации, несколько арен и представили несколько классических бойцов — Бланку, Далсима, Эдмонда Хонду и Кена.

Благодаря ролику стало известно, что игроки в режиме «Приключение» смогут настроить показатели и внешний вид своего бойца, чтобы потом вместе с гидом по имени Люк путешествовать по локациям и встречаться с мастерами, которые учат боевым искусствам. Персонажем можно будет биться в сетевых схватках с другими игроками, участвовать в онлайн-турнирах и играть в классические аркады от Capcom.

Capcom также объявила дату начала закрытого бета-теста. Он будет кроссплатформенным — между владельцами PS5, Xbox Series и пользователями Steam. Бета пройдёт в период с 7 по 10 октября.

Шестая Street Fighter выйдет в 2023 году на всех консолях и ПК. Точная дата релиза станет известна позже.