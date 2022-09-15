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EA представила карточки топовых игроков Бундеслиги в FIFA 23

EA представила карточки топовых игроков Бундеслиги в FIFA 23
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EA Sports продолжает составлять топы футболистов в FIFA 23. В этот раз авторы опубликовали 23 лучших игрока Бундеслиги: половина спортсменов из списка выступает за мюнхенскую «Баварию». Лучшим игроком немецкого чемпионата признали Мануэля Нойера — его общий рейтинг составил 90 баллов. Следом идут Садио Мане и Йозуа Киммих — у обоих по 89.

23. Конрад Лаймер

22. Мусса Диаби

21. Лерой Зане

20. Коэн Кастельс

19. Матс Хуммельс

18. Альфонсо Дэвис

17. Лукас Эрнандес

16. Джуд Беллингем

15. Петер Гулачи

14. Маттейс де Лигт

13. Серж Гнабри

12. Никлас Зюле

11. Марко Ройс

10. Патрик Шик

9. Ян Зоммер

8. Кингсли Коман

7. Кевин Трапп

6. Кристофер Нкунку

5. Леон Горецка

4. Томас Мюллер

3. Йозуа Киммих

2. Садио Мане

1. Мануэль Нойер

FIFA 23 выходит 30 сентября на ПК и консолях. Покупатели ультимативного издания и подписчики EA Play смогут начать новый сезон на три дня раньше, 27 сентября.

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