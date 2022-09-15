Кафу и Касильяс всё же появятся в FIFA 23. Но Марадоны, Гиггза и других легенд не будет
Поделиться
12 сентября Electronic Arts опубликовала список легенд в FIFA 23. Внимание геймеров тут же привлекло отсутствие многих кумиров, которые радовали геймеров ещё с FIFA 17.
Как сообщает фанатский аккаунт FUT23News, уже 14 сентября EA Sports обновила базу данных и вернула двоих кумиров в игру: Икера Касильяса и Кафу. Однако остальные легенды так и остались за бортом. Судя по всему, их в FIFA 23 мы уже точно не увидим из-за проблем с лицензированием.
Легенды футбола, которых не будет в FIFA 23
- Диего Марадона
- Райан Гиггз
- Хосеп Гвардиола
- Деку
- Филиппо Индзаги
- Марк Овермарс
FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий смогут начать играть на три дня раньше — 27 сентября.
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
19:36
-
19:25
-
18:54
-
18:48
-
18:20
-
18:08
-
18:05
-
18:03
-
17:28
-
17:18
-
17:15
-
16:40
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
15:53
-
15:49
-
15:34
-
15:05
-
14:45
-
14:33
-
14:16
-
14:14
-
14:01
-
13:45
-
13:40
-
13:15
-
13:11
-
12:42
-
12:41
-
12:29
-
11:34
-
11:04
-
10:33
-
10:03
Партнерский контент