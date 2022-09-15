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Кафу и Касильяс всё же появятся в FIFA 23. Но Марадоны, Гиггза и других легенд не будет

Кафу и Касильяс всё же появятся в FIFA 23. Но Марадоны, Гиггза и других легенд не будет
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12 сентября Electronic Arts опубликовала список легенд в FIFA 23. Внимание геймеров тут же привлекло отсутствие многих кумиров, которые радовали геймеров ещё с FIFA 17.

Как сообщает фанатский аккаунт FUT23News, уже 14 сентября EA Sports обновила базу данных и вернула двоих кумиров в игру: Икера Касильяса и Кафу. Однако остальные легенды так и остались за бортом. Судя по всему, их в FIFA 23 мы уже точно не увидим из-за проблем с лицензированием.

Легенды футбола, которых не будет в FIFA 23

  • Диего Марадона
  • Райан Гиггз
  • Хосеп Гвардиола
  • Деку
  • Филиппо Индзаги
  • Марк Овермарс

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий смогут начать играть на три дня раньше — 27 сентября.

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