Спрос на iPhone 14 в России в разы превысил ажиотаж по iPhone 13 в прошлом году

Apple презентовала iPhone 14 чуть больше недели назад. На следующий день стало известно, что новинку привезут в Россию через параллельный импорт, потому что компания свернула официальные продажи своей техники в нашем регионе ещё весной.

Сегодня издание «Ъ» поделилось любопытной статистикой. Оказывается, новую модельную линейку iPhone за первую неделю с момента анонса предзаказало в 2,5 раза больше россиян, чем за тот же период после презентации iPhone осенью 2021-го.

Более 70% оплаченных предзаказов в Сети приходится на версии Pro и Pro Max, а самым невостребованным оказался базовый iPhone 14 с объёмом памяти 128 Гб.

Представители сети «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что спрос на новые смартфоны Apple «крайне высок, но находится в рамках ожиданий». «Ситилинк» отметил, что предзаказ iPhone 14 Pro Max пользуется наибольшей популярностью. А в «МегаФоне» количество предзаказов новой линейки iPhone сопоставимо с уровнем прошлого года.

Несмотря на приостановку официальных продаж техники Apple в России, спрос на неё высок. По данным «М.Видео-Эльдорадо», смартфоны iPhone в первом полугодии текущего года стали лидерами по уровню выручки.

Источники «Ъ» подчеркнули, что в Россию новинки от Apple продолжат поступать без перебоев.