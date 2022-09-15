Star Wars Eclipse сохранит дух Detroit: Become Human и других игр Quantic Dream
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Несмотря на то что грядущая Star Wars Eclipse — динамичная экшен-адвенчура, которую разрабатывает Quantic Dream, игра сохранит в себе основы, на которых строятся Detroit: Become Human, Heavy Rain и другие проекты французской студии. Об этом в интервью IGN Japan заявил генеральный директор компании Гийом де Фондомье.
В Star Wars Eclipse мы сохраним основные элементы игр Quantic Dream, в которых всегда есть сильный сюжет и прописанные персонажи, множество играбельных героев и глубокая интерактивность. Но не забудем и про инновации.
Star Wars Eclipse анонсировали на церемонии The Game Awards 2021. Авторы обещают приключенческий экшен с разветвлённым повествованием и с несколькими играбельными героями. Действие игры развернётся во вселенной «Звёздных войн» — в Эпоху Расцвета Республики.
Мы делаем экшен-адвенчуру, поэтому элементы экшена также будут очень важны. Остальные подробности мы раскроем в ближайшем будущем.
Дата релиза проекта неизвестна.
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