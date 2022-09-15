Рэпер Lil Nas X стал «президентом League of Legends» и записал гимн к чемпионату мира

Популярный американский рэп-исполнитель Lil Nas X запишет песню Star Walkin’ («Прогулка звёзд»), посвящённую чемпионату мира по киберспортивной дисциплине League of Legends.

Релиз трека состоится 23 сентября, а спустя несколько дней рэпер исполнит её вживую на церемонии открытия турнира в США.

Пока же разработчики «Лиги Легенд» выпустили анонсирующий трейлер, в котором Lil Nas X стал президентом игры — в видео музыкант предложил выпустить скин на Удира, делающего персонажа обнажённым, а также установил композицию в качестве звонка на телефоны в офисе Riot Games.

Чемпионат мира по League of Legends 2022 пройдёт с 29 сентября по 5 ноября в городах Мексики и США. Общий призовой фонд турнира составит $ 2,225 млн.