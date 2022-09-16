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Новый фильм по «Звёздным войнам» лишился даты выхода

Новый фильм по «Звёздным войнам» лишился даты выхода
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По информации издания Variety, Disney обновила график своих будущих релизов и убрала из него новый фильм по «Звёздным войнам» с подзаголовком «Эскадрилья: «Изгой».

Режиссёром картины числится постановщица «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс. О проблемах со съёмками фильма говорили ещё в 2021 году. Якобы у Disney возникли проблемы с Дженкинс, хотя ей самой проект был очень интересен. Когда теперь выйдет «Эскадрилья: «Изгой», неизвестно.

Обновлённый график релизов проектов Disney

  • «Желание» — выйдет  22 ноября 2023 года
  • «Элио» —  выйдет 1 марта 2024 года
  • «Белоснежка» — выйдет 22 марта 2024 года
  • «Головоломка 2» — выйдет 13 июня 2024 года
  • «Король Лев: Муфаса» — выйдет 5 июля 2024 года
  • Безымянный фильм Marvel Studios — перенесён на 6 сентября 2024 года с 16 февраля 2024 года. Предполагают, что это третий «Дэдпул»
  • «Особняк с привидениями» — перенесён на 11 августа 2023 года с 10 марта 2023 года
  • «Следующий гол — победный» — выйдет 21 апреля 2023 года

Сама Дженкинс изданию Variety ситуацию никак не прокомментировала.

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