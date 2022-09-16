Новый фильм по «Звёздным войнам» лишился даты выхода

По информации издания Variety, Disney обновила график своих будущих релизов и убрала из него новый фильм по «Звёздным войнам» с подзаголовком «Эскадрилья: «Изгой».

Режиссёром картины числится постановщица «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс. О проблемах со съёмками фильма говорили ещё в 2021 году. Якобы у Disney возникли проблемы с Дженкинс, хотя ей самой проект был очень интересен. Когда теперь выйдет «Эскадрилья: «Изгой», неизвестно.

Обновлённый график релизов проектов Disney

«Желание» — выйдет 22 ноября 2023 года

«Элио» — выйдет 1 марта 2024 года

«Белоснежка» — выйдет 22 марта 2024 года

«Головоломка 2» — выйдет 13 июня 2024 года

«Король Лев: Муфаса» — выйдет 5 июля 2024 года

Безымянный фильм Marvel Studios — перенесён на 6 сентября 2024 года с 16 февраля 2024 года. Предполагают, что это третий «Дэдпул»

«Особняк с привидениями» — перенесён на 11 августа 2023 года с 10 марта 2023 года

«Следующий гол — победный» — выйдет 21 апреля 2023 года

Сама Дженкинс изданию Variety ситуацию никак не прокомментировала.