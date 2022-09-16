Сиквел детектива «Достать ножи» очень понравился критикам

До выхода сиквела детективного фильма «Достать ножи» ещё далеко, однако критики уже посмотрели ленту и оценили её. Судя по отзывам, картина получилась хорошей.
На сайте Rotten Tomatoes у ленты 86% свежести на основе 43 рецензий, что можно назвать довольно высоким результатом, а на Metacritic картина собрала 81 балл из 100 на основе 20 рецензий от критиков.
Оценки критиков
- Consequence — 10/10
- The Playlist — 10/10
- Uproxx — 9/10
- Screen Daily — 8/10
- Screen Rant — 8/10
- Vanity Fair — 7/10
Многие критики сошлись во мнении, что особой похвалы заслуживает режиссёр Райан Джонсон. Критик из издания The Playlist отметил, что Джонсон проявляет настоящее мастерство.
В «Достать ножи» режиссёр демонстрирует абсолютное мастерство в своём жанре и своём деле. Это настоящее, чистое удовольствие.
Автор рецензии изданию Uproxx подчеркнул, что в этом фильме есть редкое явление — его хочется смотреть как можно дольше и не останавливаться.
«Достать ножи» — это отличный фильм для просмотра. Это редкий фильм, который должен идти дольше. Я бы с удовольствием провёл больше времени с этими персонажами, которых играют актёры, которые, несомненно, сами счастливы от этого.
По мнению критика из газеты New York Post, у фильма ощущается высокий бюджет как минимум на декорациях и локациях, но картина не чувствуется по-настоящему масштабной.
Джонсон по-прежнему снимает детективы лучше, чем ужасные адаптации Агаты Кристи Кеннета Браны, которыми он продолжает мучить аудиторию. Тем не менее, несмотря на юмор и более внушительный бюджет — взрывы, экзотический регион, массивные декорации — «Достать ножи» не выглядит масштабно.
Премьера детектива состоится на Netflix 23 декабря. В настоящее время стриминговый сервис в России недоступен.
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