Вышла четвёртая серия сериала по «Властелину колец»

Сегодня на Prime Video состоялась премьера четвёртого эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти» — ровно половина первого сезона позади, осталось ещё четыре серии.
Премьера пятого эпизода состоится 23 сентября, а последний, восьмой, эпизод выйдет 14 октября. На этом первый сезон завершится.
События шоу разворачиваются во Вторую эпоху Средиземья, за тысячелетия до событий «Хоббита» и «Властелина колец». В сериале показывают эпоху, когда были сформированы союзы и силы, а королевства процветали и разорялись.
«Властелин колец: Кольца власти» стал самым дорогим шоу в истории с бюджетом, превысившим $ 700 млн. Несмотря на это, большие деньги не помогли сериалу получить похвалу от зрителей — аудитория слишком резко восприняла сериал, в том числе из-за темнокожих актёров. У потенциального конкурента, «Дома дракона», дела идут куда лучше.
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