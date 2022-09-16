Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла четвёртая серия сериала по «Властелину колец»

Вышла четвёртая серия сериала по «Властелину колец»
Комментарии

Сегодня на Prime Video состоялась премьера четвёртого эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти» — ровно половина первого сезона позади, осталось ещё четыре серии.

Премьера пятого эпизода состоится 23 сентября, а последний, восьмой, эпизод выйдет 14 октября. На этом первый сезон завершится.

События шоу разворачиваются во Вторую эпоху Средиземья, за тысячелетия до событий «Хоббита» и «Властелина колец». В сериале показывают эпоху, когда были сформированы союзы и силы, а королевства процветали и разорялись.

«Властелин колец: Кольца власти» стал самым дорогим шоу в истории с бюджетом, превысившим $ 700 млн. Несмотря на это, большие деньги не помогли сериалу получить похвалу от зрителей — аудитория слишком резко восприняла сериал, в том числе из-за темнокожих актёров. У потенциального конкурента, «Дома дракона», дела идут куда лучше.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022