Источник: RTX 40 на складах NVIDIA лежат ещё с августа
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По информации издания TweakTown, NVIDIA уже запасла много видеокарт из новой линейки RTX 40. Согласно данным, устройства лежат на складах Тайваня ещё с августа и ждут анонса.
На складах находятся видеокарты GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 на 16 ГБ и GeForce RTX 4080 на 12 ГБ. Ожидается, что новую линейку NVIDIA представит 20 сентября во время выставки GTC 2022. Ранее в сети появились фото видеокарты RTX 4090 — она довольно больших размеров.
Несколько дней назад появились слухи о первых тестах RTX 4090. Её сравнили с RTX 3090 и, как оказалось, новинка будет в два раза быстрее предшественницы. Притом частота GPU новенького устройства превышает 3 ГГц, это очень хороший результат для видеокарт в целом.
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