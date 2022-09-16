Источник: RTX 40 на складах NVIDIA лежат ещё с августа

По информации издания TweakTown, NVIDIA уже запасла много видеокарт из новой линейки RTX 40. Согласно данным, устройства лежат на складах Тайваня ещё с августа и ждут анонса.

На складах находятся видеокарты GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 на 16 ГБ и GeForce RTX 4080 на 12 ГБ. Ожидается, что новую линейку NVIDIA представит 20 сентября во время выставки GTC 2022. Ранее в сети появились фото видеокарты RTX 4090 — она довольно больших размеров.

Несколько дней назад появились слухи о первых тестах RTX 4090. Её сравнили с RTX 3090 и, как оказалось, новинка будет в два раза быстрее предшественницы. Притом частота GPU новенького устройства превышает 3 ГГц, это очень хороший результат для видеокарт в целом.