США ввели санкции против разработчиков отечественных процессоров «Байкал» и «Эльбрус»

Министерство финансов США ввело санкции против 32 юридических и 44 физических лиц, которые имеют отношение к производству микросхем и квантовым вычислениям в России. Под новый пакет документов попали в том числе разработчики российских процессоров «Байкал Электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». Кроме того, санкции затронули и российского производителя компьютерной техники «Аквариус» — американские компании вынуждены прекратить все операции с ООО «Группа компаний Аквариус» и всеми его дочерними организациями.

Новый пакет документов запрещает экспорт, реэкспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям уже с 15 октября 2022 года. Таким образом, отечественные создатели микросхем больше не могут сотрудничать со многими американскими фирмами по производству транзисторов.

При этом производство серверных чипов Baikal-S было заморожено ещё в июне, потому что тайваньская компания TSMC отказалась заключать новые контракты на производство.