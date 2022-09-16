Диски с кошмарной Babylon’s Fall продавали всего за один рубль

13 сентября Square Enix объявила о полном закрытии провального экшена Babylon’s Fall. Сервера многострадальной игры отключат уже 27 февраля 2023 года, спустя всего 11 месяцев после закрытия.
Сразу после анонса российские ритейлеры принялись массово распродавать диски с проектом всего за один рубль. Подобное предложение можно было обнаружить в сети «М.Видео — Эльдорадо», однако прямо сейчас дисков больше нет в наличии. Судя по всему, геймеры скупили все остатки на складах.
А кому-то удалось приобрести экшен и за 0 рублей — всё благодаря бонусам.
Babylon’s Fall вышла на ПК и PlayStation в начале марта 2022 года. Экшен раскритиковали и игроки, и журналисты практически за все аспекты, включая графику, геймплей и микротранзакции. Онлайн проекта падал ежедневно, пока не достиг нулевой отметки. Какое-то время Platinum Games уверяла, что не забросит игру, и даже запустила второй сезон, однако спасти «Вавилон» им всё же не удалось.
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