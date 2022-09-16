Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sony выпустит бандл PS5 с FIFA 23 в комплекте

Sony выпустит бандл PS5 с FIFA 23 в комплекте
Комментарии

Как сообщает издание Gizmochina со ссылкой на свои источники, Sony планирует выпустить новый набор с PlayStation 5. Помимо самой консоли, в него также войдут FIFA 23 и второй геймпад Dualsense. Судя по всему, ставка будет сделана на то, что потенциальные покупатели смогут сразу же поиграть в любимый футсим вместе с друзьями — без вынужденной покупки нового контроллера.

Если источники издания верны, то бандл PS5 и FIFA 23 поступит в продажу уже 30 сентября — в день выхода футсима. Вполне возможно, ради новинки Sony прекратит или сократит производство наборов с Gran Turismo 7 и Horizon Forbidden West, которые начали продавать ещё в марте.

Вряд ли новый бандл доберётся до России, однако его наверняка можно будет купить у продавцов на различных торговых площадках.

Абсолютно всё, что нужно знать про FIFA 23 Абсолютно всё, что нужно знать про FIFA 23
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022