Во втором сезоне «Игры в кальмара» может сыграть Леонардо Ди Каприо

Создатель невероятно популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк заявил, что во втором сезоне может сыграть сам Леонардо Ди Каприо. По словам постановщика, культовый актёр называет себя большим фанатом южнокорейского шоу, поэтому автор обязательно пригласит актёра поучаствовать в съёмках продолжения.

Леонардо Ди Каприо сказал мне, что он большой поклонник «Игры в кальмара», поэтому если у него будет время и возможность, то мы обязательно предложим ему присоединиться к играм.

Хван Дон Хёк уточнил, что, помимо Ди Каприо, во втором сезоне не будет других голливудских звёзд. Кроме того, если Лео всё же согласится поучаствовать в продолжении, то ему наверняка достанется небольшая гостевая роль из-за занятости в других проектах.

Съёмки второго сезона «Игры в кальмара» должны стартовать в 2023 году, премьера запланирована на 2024 год.