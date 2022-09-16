Вышла демоверсия Wo Long Fallen Dynasty — игры от авторов хардкорной Nioh

Разработчики Nioh и Nioh 2 из студии Team Ninja выпустили демоверсию своей новой игры, Wo Long Fallen Dynasty. Она уже доступна для скачивания на PS5 и Xbox Series.

Wo Long: Fallen Dynasty представляет собой хардкорный экшен, в котором игрокам предстоит исследовать территорию Китая и сражаться с различными противниками, в том числе с различными фантастическими существами.

В самой демоверсии можно оценить геймплей, интерфейс и даже сразиться с мощным боссом. На его внешний вид можно посмотреть на скриншоте ниже.

Хоть демоверсия Wo Long: Fallen Dynasty доступна на PS5 и Xbox Series, сама игра выйдет и на других платформах, в том числе и на ПК через Steam в 2023 году. Также тайтл получат все подписчики Game Pass.