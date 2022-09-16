«Не все любят кино так, как я». Джеймс Кэмерон — о том, почему 3D провалилось

По случаю перевыпуска «Аватара» в кинотеатрах режиссёр Джеймс Кэмерон пообщался с журналистом издания IGN и рассказал, почему, по его мнению, провалилась технология 3D в домашних условиях.

По мнению постановщика, во время популярности 3D-формата все пытались на этом заработать, а работала технология только с очками, которые приходилось постоянно заряжать. Это было неудобно, а людям приходилось тратить время на все эти действия.

Я знаю, почему все это провалилось, потому что они пытались поймать волну популярности 3D. Они хотели заработать на этом буме. Итак, они сделали 3D для дома, но они сделали это с очками, которые нужно было подзаряжать. А в это время уже были большие телевизоры с плоским экраном без очков, и выглядели они неплохо.

Кэмерон отметил, что люди по-разному воспринимали 3D в кинотеатрах и 3D дома, да и к тому же не все такие фанаты кино, как постановщик.

Не все такие фанаты кино, как я, – когда ты садишься, надеваешь очки и просто смотришь целый фильм, который больше похож на опыт в театре.

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Оригинальный «Аватар» вернётся в кинотеатры по всему миру 23 сентября, но, покажут ли картину в России, неизвестно.

Сиквел «Аватара», «Аватар: Путь воды», выйдет в кинотеатрах 16 декабря.