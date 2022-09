Sega решила полностью отказаться от бренда Yakuza на западном рынке

Серия Yakuza на Западе долгие годы выходила под брендом Yakuza, но компания внезапно анонсировала несколько новых игр серии под брендом Like a Dragon.

SEGA объяснила, почему она решила отказаться от слова Yakuza и выпускать на Западе все последующие игры цикла под брендом Like a Dragon. По словам представителей компании, новое западное название «более точно соответствует японскому».

На этой неделе SEGA анонсировала Like a Dragon 8, в которой главными героями станут протагонист 0-6 частей Кадзума Кирю и ведущий персонаж Yakuza 7 Ичибан Касуга. А также представила Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, которая поведает о судьбе Кадзумы после событий Yakuza 6: The Song of Life и до начала Like a Dragon 8. А также презентовала Like A Dragon: Ishin — ремейк экшена про средневековую Японию, который не выходил на Западе.