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Авторы Genshin Impact раскрыли детали патча 3.1

Авторы Genshin Impact раскрыли детали патча 3.1
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На новой презентации компания miHoYo рассказала об обновлении 3.1 для Genshin Impact, а также о карточной игре по вселенной игры.

Патч 3.1 выйдет 28 сентября, он привнесёт в игру трёх новых героев — пятизвёздочного персонажа с копьём по имени Сайно, четырёхзвёздочную Кандакию, которая тоже орудует копьём, и пятизвёздочную мечницу Нилу. Игра получит новую локацию — пустыню Сумеру, где будут располагаться странные механизмы и деревня. Там же игроки встретят двух новых боссов и различных причудливых существ. Ожидаются новые сюжетные миссии, сторонние квесты с наградами и новое оружие.

miHoYo также анонсировала карточную игру по вселенной Genshin Impact. Она выйдет вместе с обновлением 3.3, точная дата выхода которого пока неизвестна.

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