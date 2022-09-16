Над аниме-сериалом по Genshin Impact работают авторы хита «Истребитель демонов»

HoYoverse и студия ufotable анонсировали аниме-сериал по вселенной Genshin Impact. Авторы показали концептуальный трейлер шоу.

Подробности сюжета пока не раскрыли. Над проектом работает талантливая студия ufotable, которая создала хитовый аниме-сериал и два не менее популярных и прибыльных полнометражных фильма по вселенной «Истребитель демонов». Ещё они работали над анимационным шоу Fate/Zero. Дата выхода аниме-сериала по Genshin Impact пока неизвестна.

Ранее авторы Genshin Impact раскрыли подробности обновления 3.1 и анонсировали карточную игру по игровой вселенной. Патч привнесёт в игру трёх новых персонажей, новую локацию — пустыню Сумеру и массу свежего контента, включая сюжетные и побочные миссии, награды и оружие.