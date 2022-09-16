«Это очень зрелая история» — критики в восторге от сериала «Андор» по «Звёздным войнам»

21 сентября на Disney+ состоится премьера мрачного сериала «Андор», события которого разворачиваются во вселенной «Звёздных войн». Критики уже посмотрели шоу и остались довольны увиденным. Журналисты называют проект с Диего Луной в главной роли умным, зрелым и очень атмосферным.

Это жёсткая, зрелая и самая умная и информативная история во вселенной «Звёздных войн».

Критики также отметили, что сценарист и продюсер Тони Гилрой не побоялся отойти от стандартной формулы «Звёздных войн», поэтому шоу вышло восхитительным. Они также отмечают качественные визуальные эффекты и арт-дизайн.

Андор — самый смелый отход от формулы «Звёздных войн», поэтому сериал прекрасен! Это мрачная и зрелая история начала восстания, которая может понравиться не всем фанатам. Масштабы действа и визуальные эффекты поражают. Возможно, это самый красивый оригинальный сериал Disney+.

Шоу также называют достойным конкурентом «Мандалорца», при этом критики отмечают, что «Андор» сильно отличается от шоу с Педро Паскалем в главной роли.

«Андор» сильно отличается от «Мандалорца». Движимый настроением, атмосферой и персонажем — новый сериал больше похож на мрачный научно-фантастический фильм Ридли Скотта.

Сюжет «Андора» поведает о разведчике Кассиане Андоре в годы формирования Сопротивления. Герой фигурировал в фильме «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», который фанаты вселенной и критики тоже приняли крайне тепло. В новом сериале покажут, как Кассиан трансформировался из солдата в настоящего героя-мятежника. В шоу всего 12 серий.