Создатели Like A Dragon: Ishin опасались, что перевести игру с японского невозможно

На протяжении многих лет Like A Dragon: Ishin была единственной игрой серии Yakuza, в которую западные фанаты очень хотели поиграть, но для этого нужно было выучить японский язык. Оказывается, глава студии Ryu Ga Gotoku Масаёси Ёкояма не решался выпускать игру на Западе из-за очень сложной локализации.

События Like A Dragon: Ishin разворачиваются в Японии образца 1867 года. Ёкояма считал, что уникальные языковые особенности того периода невозможно перевести или как-то адаптировать под западные языки. Поэтому игра много лет оставалась региональным японским эксклюзивом.

Мы никак не могли локализовать Ishin. Я не думаю, что половина игроков смогла бы понять, что происходит в игре. Средневековый язык понимают далеко не все японцы, а за границей, наверное, понять его особенности ещё сложнее.

Разработчики смогли адаптировать концепции, философию и уникальные языковые обороты того исторического периода при создании ремейка. Некоторые слова и термины, используемые в Ishin, потеряли контекст в современном японском языке, но игра получит специальную систему, которая объяснит их значение западным игрокам. А озвучка в приключении останется оригинальной, потому что любой дубляж будет длиннее оригинальных фраз.

Ремейк Like A Dragon: Ishin поступит в продажу 21 февраля 2023 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.