YouTube использовал зрителей как подопытных, когда показывал 5–10 промороликов подряд

Недавно ряд зрителей сервиса YouTube пожаловались на то, что им перед видео показывали от пяти до десяти рекламных роликов. Google объяснила, что это был эксперимент.

В результате этого эксперимента компания хотела узнать, как отреагируют зрители на показ сразу нескольких рекламных роликов без возможности их скипнуть. От пяти до десяти реклам показывали только перед показом продолжительных видео на телевизорах.

Аналитики уже завершили эксперимент, отметив, что он проходил по всему миру. Они не сообщили, насколько успешным в итоге вышло тестирование и планируют ли в компании повышать объём рекламы в будущем на постоянной основе.

Представители корпорации напомнили, что они постоянно проводят подобные эксперименты, пробуя новые форматы подачи рекламы и тестируя новые функции YouTube. Все успешные нововведения они внедряют в сервис, а неудачные отсеивают.