Tekken 8 станет новой вехой в истории серии

Tekken 8 анонсировали на сентябрьском State of Play. После анонса продюсер серии Кацухиро Харада рассказал, чего ждать от новой части знаменитого цикла файтингов.
Игру разрабатывают с нуля на движке Unreal Engine 5. Ассетов, анимаций и других составляющих из Tekken 7 авторы не использовали. Харада также отметил, что его команда впервые использовала в разработке реалистичные эффекты дождя, ветра и другие визуальные навороты.
На самом деле это первый раз, когда мы внедрили дождь и другие дополнительные визуальные эффекты. А когда герои падают на землю, их одежда пачкается. Так что вы в определённой степени можете увидеть результаты битвы на моделях бойцов.
Харада назвал сюжет Tekken 8 поворотным моментом всей серии и пообещал, что режим истории будет гораздо продолжительнее того, что авторы предлагали в седьмой части. Разборки двух центральных героев франшизы — Дзина Кадзамы и Кадзуи Мисими — станут основой сюжета. Продюсер также считает, что файтинги как жанр не растеряли свою актуальность.
Возможно, стало выходить меньше игр среднего уровня, но крупные тайтлы и инди-файтинги всё ещё популярны.
Tekken 8 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и на ПК. Точная дата релиза пока неизвестна.
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