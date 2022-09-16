Capcom представила полный список бойцов Street Fighter 6

На посвящённой Street Fihter 6 трансляции Capcom презентовала стартовый ростер бойцов. В день релиза в файтинге будет доступно 18 искушённых в боевых искусствах воинов.

Стартовый пул бойцов в Street Fighter 6:

Чун-Ли.

Рю.

Далсим.

Зангиев.

Люк.

Джейми.

Манон.

Кимберли.

Мариса.

Лили.

Джей Пи.

Джури.

Ди Джей.

Кэмми.

Е. Хонда.

Бланка.

Гайл.

Кен.

Недавно Capcom раскрыла некоторые подробности Street Fighter 6. В игре система кастомизации персонажа и возможность исследовать мир игры, где можно будет принимать участие в онлайн-турнирах, биться с другими бойцами и улучшать свои навыки у мастеров боевых искусств. Закрытая бета файтинга пройдёт в период с 7 по 10 октября. Она будет кроссплатформенной — между владельцами PS5, Xbox Series и пользователями Steam.

Street Fighter 6 выйдет в 2023 году на всех консолях и ПК. Точную дату релиза объявят позже.