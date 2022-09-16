Capcom представила полный список бойцов Street Fighter 6
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На посвящённой Street Fihter 6 трансляции Capcom презентовала стартовый ростер бойцов. В день релиза в файтинге будет доступно 18 искушённых в боевых искусствах воинов.
Стартовый пул бойцов в Street Fighter 6:
- Чун-Ли.
- Рю.
- Далсим.
- Зангиев.
- Люк.
- Джейми.
- Манон.
- Кимберли.
- Мариса.
- Лили.
- Джей Пи.
- Джури.
- Ди Джей.
- Кэмми.
- Е. Хонда.
- Бланка.
- Гайл.
- Кен.
Недавно Capcom раскрыла некоторые подробности Street Fighter 6. В игре система кастомизации персонажа и возможность исследовать мир игры, где можно будет принимать участие в онлайн-турнирах, биться с другими бойцами и улучшать свои навыки у мастеров боевых искусств. Закрытая бета файтинга пройдёт в период с 7 по 10 октября. Она будет кроссплатформенной — между владельцами PS5, Xbox Series и пользователями Steam.
Street Fighter 6 выйдет в 2023 году на всех консолях и ПК. Точную дату релиза объявят позже.
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