Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Capcom представила полный список бойцов Street Fighter 6

Capcom представила полный список бойцов Street Fighter 6
Комментарии

На посвящённой Street Fihter 6 трансляции Capcom презентовала стартовый ростер бойцов. В день релиза в файтинге будет доступно 18 искушённых в боевых искусствах воинов.

Стартовый пул бойцов в Street Fighter 6:

  • Чун-Ли.
  • Рю.
  • Далсим.
  • Зангиев.
  • Люк.
  • Джейми.
  • Манон.
  • Кимберли.
  • Мариса.
  • Лили.
  • Джей Пи.
  • Джури.
  • Ди Джей.
  • Кэмми.
  • Е. Хонда.
  • Бланка.
  • Гайл.
  • Кен.

Недавно Capcom раскрыла некоторые подробности Street Fighter 6. В игре система кастомизации персонажа и возможность исследовать мир игры, где можно будет принимать участие в онлайн-турнирах, биться с другими бойцами и улучшать свои навыки у мастеров боевых искусств. Закрытая бета файтинга пройдёт в период с 7 по 10 октября. Она будет кроссплатформенной — между владельцами PS5, Xbox Series и пользователями Steam.

Street Fighter 6 выйдет в 2023 году на всех консолях и ПК. Точную дату релиза объявят позже.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022