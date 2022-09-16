Игры с PS VR не будут работать на PS VR2

Старший вице-президент Platform Experience Хидеаки Нишино принял участие в новом выпуске официального подкаста PlayStation. Там он заявил, что PS VR2 не будет поддерживать игры с первого PS VR.

Игры с первой PS VR несовместимы с PS VR 2 потому, что новое поколение шлема разработано для обеспечения кардинально нового виртуального опыта.

Топ-менеджер также напомнил о яркой Horizon Call of the Mountain, которая станет одной из 20 стартовых игр для PS VR2. Точная дата выхода шлема и игры пока неизвестны. По слухам, их релиз запланирован на 2023 год.

Недавно журналисты впервые опробовали PS VR2. Они остались в восторге от нового шлема, отметив красивую картинку и удобство гарнитуры. В недостатки критики записали необходимость проводного подключения девайса к PlayStation 5.