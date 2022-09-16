В экранизации Gran Turismo сыграет Орландо Блум

В экранизации Gran Turismo, помимо харизматичного Дэвида Харбора, сыграет Орландо Блум, который запомнился массовому зрителю по ярким ролям в экранизации «Властелина колец» и по «Пиратам Карибского моря».
Напомним, Харбор сыграет опытного, ушедшего из гонок водилу, который будет обучать главного героя реальным навыкам вождения. Подростка на экране воплотит молодой актёр Арчи Мадекве. А Блуму доверили роль маркетолога, который продвигает автомобильный спорт и верит в то, что гонки — это искусство.
Экранизацию Gran Turismo доверили режиссёру Нилу Бломкампу, который ранее поставил нетривиальные научно-фантастические картины «Район № 9» и «Элизиум: Рай не на Земле». За сценарий отвечают Джейсон Холл, который работал над «Снайпером» Клинта Иствуда, и Зак Бэйлин, более всего известный по оскароносному «Королю Ричарду». Создатель нашумевшей гоночной серии Кадзунори Ямаути взял на себя обязанности исполнительного продюсера.
Съёмки киноадаптации Gran Turismo стартуют на следующей неделе в Европе. Экранизацию обещают выпустить в прокат 11 августа 2023 года.
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