Фильм «Константин» с Киану Ривзом получит продолжение

Warner Bros. неожиданно дала добро на продолжение фильма «Константин» с Киану Ривзом. Режиссёром продолжения выступит Фрэнсис Лоуренс, снявший оригинальный фильм, а сценарий напишет Акива Голдсман («Игры разума»).

Оригинал вышел 17 (!!!) лет назад, в 2005 году и заработал в глобальном прокате скромные $ 225 млн при бюджете в $ 100 млн. Слухи про продолжение ходили всё это время, однако ни во что в реальности не воплощались.

После смены руководства в Warner Bros. компания намерена делать ставку на качественные фильмы, поэтому вера в продолжение «Константина» достаточно велика, несмотря на довольно проходную «Матрицу: Возрождение» — ещё одно продолжение культового бренда Warner Bros. с Киану Ривзом.

А вот сериал для HBO Max по мотивам «Константин» решили отменить.