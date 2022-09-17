EVGA разорвала отношения с NVIDIA после 20 лет сотрудничества

EVGA решила прекратить сотрудничество с NVIDIA из-за «неуважительного отношения» последней. Об этом генеральный директор EVGA Эндрю Хан рассказал техноблогерам Стиву Бурку и JayzTwoCents. Компании сотрудничали 20 лет.
По словам Хана, причиной разрыва стали не деньги, а отношение NVIDIA к партнёру. EVGA узнавала о новом поколении видеокарт последней, а о их рекомендованной цене – после официальных презентаций. Из-за подобных случаев EVGA было сложно планировать свою бизнес-стратегию. Компания несла убытки, потому что 78% прибыли ей приносят продажи видеокарт.
Кроме того, NVIDIA самостоятельно реализовывала видеокарты GeForce Founders Edition по более низким ценам. Партнёр ничего не имел с этих продаж. EVGA из-за ряда решений NVIDIA приходилось в убыток продавать графические ускорители.
Эндрю Хан подчеркнул, что EVGA не планирует сотрудничать с AMD или Intel. Компания пока продолжит распродавать видеокарты серии RTX 3000, производить другие комплектующие и поддерживать клиентов графических ускорителей NVIDIA.
- 17 сентября 2022
-
14:19
-
13:57
-
13:52
-
01:01
- 16 сентября 2022
-
21:57
-
21:19
-
20:47
-
20:09
-
20:00
-
19:33
-
18:58
-
18:41
-
18:34
-
18:31
-
18:10
-
17:29
-
17:03
-
16:57
-
16:39
-
16:18
-
16:09
-
15:51
-
15:36
-
15:14
-
15:09
-
14:49
-
14:33
-
14:27
-
14:05
-
13:58
-
13:41
-
13:15
-
13:08
-
12:39
-
12:37