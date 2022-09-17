EVGA разорвала отношения с NVIDIA после 20 лет сотрудничества

EVGA решила прекратить сотрудничество с NVIDIA из-за «неуважительного отношения» последней. Об этом генеральный директор EVGA Эндрю Хан рассказал техноблогерам Стиву Бурку и JayzTwoCents. Компании сотрудничали 20 лет.

По словам Хана, причиной разрыва стали не деньги, а отношение NVIDIA к партнёру. EVGA узнавала о новом поколении видеокарт последней, а о их рекомендованной цене – после официальных презентаций. Из-за подобных случаев EVGA было сложно планировать свою бизнес-стратегию. Компания несла убытки, потому что 78% прибыли ей приносят продажи видеокарт.

Кроме того, NVIDIA самостоятельно реализовывала видеокарты GeForce Founders Edition по более низким ценам. Партнёр ничего не имел с этих продаж. EVGA из-за ряда решений NVIDIA приходилось в убыток продавать графические ускорители.

Эндрю Хан подчеркнул, что EVGA не планирует сотрудничать с AMD или Intel. Компания пока продолжит распродавать видеокарты серии RTX 3000, производить другие комплектующие и поддерживать клиентов графических ускорителей NVIDIA.