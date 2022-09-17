Фанаты выпустили бета-версию культовой Half-Life 2 для VR

Бета-версия Half-Life 2: VR Mod стала доступна в Steam. Авторы мода заявили, что это законченная игра, пользователи VR-очков могут пройти её от начала до конца. Им осталось доработать несколько улучшений и исправить мелкие ошибки.

В мод разработчики привнесли ряд механик из Half-Life: Alyx и реализовали свои наработки. Игроки могут трогать предметы, брать их в руки, а также целиться с мушки, переключать оружие с помощью кругового меню и вручную его перезаряжать. Авторы также добавили раскладку управления для левшей и «быструю перезагрузку» в аркадном стиле.

Чтобы запустить мод, нужно иметь купленную копию Half-Life 2 и VR-шлем, поддерживающий SteamVR. Оригинальная игра вышла в 2004 году, её тепло приняли и критики, и игроки. Шутер собрал более 45 титулов «Лучшая игра 2004 года».