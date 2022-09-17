Фанаты выпустили бета-версию культовой Half-Life 2 для VR

Бета-версия Half-Life 2: VR Mod стала доступна в Steam. Авторы мода заявили, что это законченная игра, пользователи VR-очков могут пройти её от начала до конца. Им осталось доработать несколько улучшений и исправить мелкие ошибки.
В мод разработчики привнесли ряд механик из Half-Life: Alyx и реализовали свои наработки. Игроки могут трогать предметы, брать их в руки, а также целиться с мушки, переключать оружие с помощью кругового меню и вручную его перезаряжать. Авторы также добавили раскладку управления для левшей и «быструю перезагрузку» в аркадном стиле.
Чтобы запустить мод, нужно иметь купленную копию Half-Life 2 и VR-шлем, поддерживающий SteamVR. Оригинальная игра вышла в 2004 году, её тепло приняли и критики, и игроки. Шутер собрал более 45 титулов «Лучшая игра 2004 года».
- 17 сентября 2022
-
14:19
-
13:57
-
13:52
-
01:01
- 16 сентября 2022
-
21:57
-
21:19
-
20:47
-
20:09
-
20:00
-
19:33
-
18:58
-
18:41
-
18:34
-
18:31
-
18:10
-
17:29
-
17:03
-
16:57
-
16:39
-
16:18
-
16:09
-
15:51
-
15:36
-
15:14
-
15:09
-
14:49
-
14:33
-
14:27
-
14:05
-
13:58
-
13:41
-
13:15
-
13:08
-
12:39
-
12:37