Умер Игорь Масленников — режиссёр советских фильмов о Шерлоке Холмсе
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Режиссёр, народный артист РСФСР, постановщик и один из сценаристов серии картин «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни. Об этом журналистам ТАСС сообщил Союз кинематографистов РФ.
Похороны режиссёра пройдут в Санкт-Петербурге, их организацию на себя взял местный Союз кинематографистов. Игорь Масленников родился 26 октября 1931 года в Горьком (сейчас Нижний Новгород). В 1954-м закончил факультет журналистики ЛГУ (сейчас СПбГУ), в кинематограф пришёл в начале 60-х.
Помимо фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, Масленников снял серию картин «Зимняя вишня», фильмы «Гонщики», «Пиковая дама», «Ярославна, королева Франции» и другие. Последняя работа режиссёра — комедия «Банкрот» 2009 года.
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