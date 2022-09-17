Фанат воссоздаёт в Minecraft город из Bloodborne

Пользователь YouTube и Reddit под ником Potomy начал строить в Minecraft готический город Ярнам из игры Bloodborne. Он уже воссоздал Астральную часовую башню, лечебницу Йозефки и другие знаковые места из ролевого экшена. «Строитель» загрузил на свой канал несколько роликов, где показаны здания.

На создание Астральной часовой башни у Potomy ушло около пяти-шести часов, а на лечебницу Йозефки — четыре-пять. Дизайнер также пообещал выпустить карту своего Ярнама сразу после завершения проекта. Пока неизвестно, когда точно блогер его закончит.

Bloodborne вышла в 2015 году на PlayStation 4, игра доступна на PS5 по обратной совместимости. Тайтл крайне тепло приняли и критики, и игроки. У экшена крепкое комьюнити — фанаты уже выпустили его версию для PS1 и представляли неофициальный гоночный Bloodborne Kart.