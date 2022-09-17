Фанат воссоздаёт в Minecraft город из Bloodborne

Пользователь YouTube и Reddit под ником Potomy начал строить в Minecraft готический город Ярнам из игры Bloodborne. Он уже воссоздал Астральную часовую башню, лечебницу Йозефки и другие знаковые места из ролевого экшена. «Строитель» загрузил на свой канал несколько роликов, где показаны здания.
На создание Астральной часовой башни у Potomy ушло около пяти-шести часов, а на лечебницу Йозефки — четыре-пять. Дизайнер также пообещал выпустить карту своего Ярнама сразу после завершения проекта. Пока неизвестно, когда точно блогер его закончит.
Bloodborne вышла в 2015 году на PlayStation 4, игра доступна на PS5 по обратной совместимости. Тайтл крайне тепло приняли и критики, и игроки. У экшена крепкое комьюнити — фанаты уже выпустили его версию для PS1 и представляли неофициальный гоночный Bloodborne Kart.
- 17 сентября 2022
-
17:04
-
16:40
-
16:38
-
16:23
-
15:47
-
15:42
-
14:45
-
14:19
-
13:57
-
13:52
-
01:01
- 16 сентября 2022
-
21:57
-
21:19
-
20:47
-
20:09
-
20:00
-
19:33
-
18:58
-
18:41
-
18:34
-
18:31
-
18:10
-
17:29
-
17:03
-
16:57
-
16:39
-
16:18
-
16:09
-
15:51
-
15:36
-
15:14
-
15:09
-
14:49
-
14:33
-
14:27