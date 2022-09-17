Россия заняла шестое место рейтинга стран с самым доступным интернетом

Сервис VPN Surfshark представил список стран с самым доступным интернетом. Для оценки специалисты измерили соотношение самых дешёвых тарифов для широкополосного фиксированного и мобильного интернета и средней почасовой зарплаты в каждой стране. Россия заняла в топе шестое место — чтобы оплатить доступ в сеть, россиянин в среднем работает полчаса. Для доступа к фиксированному мобильному интернету ему нужно трудиться чуть более двух минут.
Первые строчки в топ-10 стран с самым доступным интернетом заняли Армения и Израиль. Гражданам этих стран для оплаты нужно работать около 20 минут. Далее идут Германия, Сингапур и Япония. А в Кот-д'Ивуаре, который располагается в западной Африке, самая недоступная сеть — жителям этой страны для месячного доступа к широкополосному интернету надо трудиться в среднем 65 часов.
Топ-10 стран с самым доступным интернетом
- Израиль.
- Армения.
- Германия.
- Сингапур.
- Япония.
- Россия.
- Франция.
- Литва.
- Дания.
- Австралия.
Аналитики отмечают, что за последний год доступность фиксированного интернета немного снизилась во всём мире. Жителям планеты для оплаты услуг сети нужно работать в среднем дольше на шесть минут. При этом мобильный стал доступнее — для доступа к нему нужно работать на две минуты меньше.
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