Россия заняла шестое место рейтинга стран с самым доступным интернетом

Сервис VPN Surfshark представил список стран с самым доступным интернетом. Для оценки специалисты измерили соотношение самых дешёвых тарифов для широкополосного фиксированного и мобильного интернета и средней почасовой зарплаты в каждой стране. Россия заняла в топе шестое место — чтобы оплатить доступ в сеть, россиянин в среднем работает полчаса. Для доступа к фиксированному мобильному интернету ему нужно трудиться чуть более двух минут.

Первые строчки в топ-10 стран с самым доступным интернетом заняли Армения и Израиль. Гражданам этих стран для оплаты нужно работать около 20 минут. Далее идут Германия, Сингапур и Япония. А в Кот-д'Ивуаре, который располагается в западной Африке, самая недоступная сеть — жителям этой страны для месячного доступа к широкополосному интернету надо трудиться в среднем 65 часов.

Топ-10 стран с самым доступным интернетом

Израиль. Армения. Германия. Сингапур. Япония. Россия. Франция. Литва. Дания. Австралия.

Аналитики отмечают, что за последний год доступность фиксированного интернета немного снизилась во всём мире. Жителям планеты для оплаты услуг сети нужно работать в среднем дольше на шесть минут. При этом мобильный стал доступнее — для доступа к нему нужно работать на две минуты меньше.