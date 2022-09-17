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Королеве Елизавете II нравился сериал «Корона»

Королеве Елизавете II нравился сериал про британскую королевскую семью
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Актёр Мэтт Смит, которого зрители полюбили за работы в сериале «Доктор Кто» и недавно стартовавшем «Доме Дракона», заявил, что покойная королева Елизавета II очень любила смотреть сериал «Корона». В шоу рассказывается история жизни королевской британской семьи, а Смит играет в первых двух сезонах принца Филиппа.

Я слышал, что королева смотрела его на проекторе в воскресенье вечером. И я точно знаю, что сам Филипп этого не делал.

О том, что принц Филипп не смотрел «Корону» и не планировал этого делать, Мэтту рассказал его друг-актёр, который как-то раз ужинал вместе с покойным членом королевской семьи. Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбу́ргский ушёл из жизни в апреле 2021-го. Ему было 99 лет.

Королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября 2022 года. После её кончины просмотры «Короны» на Netflix выросли на 800% в Великобритании и на 400% в США, а во Франции — на 300%.

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