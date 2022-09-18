Entity разгромила Secret в финале квалификации и вышла на The International 2022 по Dota 2
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Отборочный турнир к The International 2022 по Dota 2 для команд Западной Европы завершился победой Entity Gaming. В финальном матче коллектив Дмитрия Fishman Полищука уверенно переиграл Team Secret (3:0).
По результатам квалификации Entity, в составе которой выступают два игрока из России, получила возможность выступить в основной стадии The International 2022.
Состав Entity Gaming по Dota 2:
- Иван Pure Москаленко;
- Даниэль Stormstormer Шоетзау;
- Тобиас Tobi Бюхнер;
- Владислав Kataomi` Семёнов;
- Дмитрий Fishman Полищук;
- Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).
Два других призёра, Team Secret и Team Liquid, поборются за два последних слота с представителями других регионов на турнире Last Chance Qualifier в Сингапуре.
Финальная стадия чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 пройдёт с 15 по 30 октября в Сингапуре. Призовой фонд турнира уже превышает $ 11,5 млн.
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