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Entity разгромила Secret в финале квалификации и вышла на The International 2022 по Dota 2

Entity разгромила Secret в финале квалификации и вышла на The International 2022 по Dota 2
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Отборочный турнир к The International 2022 по Dota 2 для команд Западной Европы завершился победой Entity Gaming. В финальном матче коллектив Дмитрия Fishman Полищука уверенно переиграл Team Secret (3:0).

По результатам квалификации Entity, в составе которой выступают два игрока из России, получила возможность выступить в основной стадии The International 2022.

Состав Entity Gaming по Dota 2:

  • Иван Pure Москаленко;
  • Даниэль Stormstormer Шоетзау;
  • Тобиас Tobi Бюхнер;
  • Владислав Kataomi` Семёнов;
  • Дмитрий Fishman Полищук;
  • Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Два других призёра, Team Secret и Team Liquid, поборются за два последних слота с представителями других регионов на турнире Last Chance Qualifier в Сингапуре.

Финальная стадия чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 пройдёт с 15 по 30 октября в Сингапуре. Призовой фонд турнира уже превышает $ 11,5 млн.

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