В ПК-версию «Человека-паука» вернули оригинальное лицо Питера Паркера
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Моддер под ником Daemon выпустил важную для некоторых игроков модификацию ремастера «Человека-паука» на ПК. Она возвращает Питеру Паркеру лицо из первой версии игры, которая вышла в 2018 году на PlayStation 4.
Обновлённый герой в ремастере выглядит моложе и походит на Паркера, которого Том Холланд играет во киновселенной Marvel. Многие фанаты не оценили новую внешность Паучка в игре. Получается, что моддер постарался именно для них.
Модификация ещё не завершена, поэтому она может выдавать ошибки, но моддер обещает доработать её в ближайшее время. Сам ремастер «Человека-паука» вышел на ПК 12 августа. В Британии игра стала самым успешным запуском за всю историю ПК-игр Sony, обойдя по показателям God of War на 26%.
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