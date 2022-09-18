Стал известен состав нового боевого пропуска Fortnite

В Fortnite стартовал четвёртый сезон третьей главы, он добавляет в игру новые механики и контент. Epic Games также представила платный боевой пропуск сезона, в который вошли скины ряда харизматичных персонажей, включая Спайдер-Гвен из вселенной Marvel.

Вот какие скины вошли в новый боевой пропуск:

1-я страница боевого пропуска — Парадигма (Реальность-659)

2-я страница БП — Адепт

4-я страница БП — Грыззли

5-я страница БП — Бой-кот

6-я страница БП — Рози Леннокс

8-я страница БП — Твин

9-я страница БП — Оцифровка

Твин использует эмоцию и превращается в цифровую девушку.

10-я страница БП — Гвен-паук

Скоро в игру прибудет Вестница

Покупатели боевого пропуска в начале ноября смогут получить злодейку сезона к себе в шкафчик. Для этого предстоит выполнить ряд испытаний.