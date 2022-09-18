Стал известен состав нового боевого пропуска Fortnite
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В Fortnite стартовал четвёртый сезон третьей главы, он добавляет в игру новые механики и контент. Epic Games также представила платный боевой пропуск сезона, в который вошли скины ряда харизматичных персонажей, включая Спайдер-Гвен из вселенной Marvel.
Вот какие скины вошли в новый боевой пропуск:
1-я страница боевого пропуска — Парадигма (Реальность-659)
2-я страница БП — Адепт
4-я страница БП — Грыззли
5-я страница БП — Бой-кот
6-я страница БП — Рози Леннокс
8-я страница БП — Твин
9-я страница БП — Оцифровка
Твин использует эмоцию и превращается в цифровую девушку.
10-я страница БП — Гвен-паук
Скоро в игру прибудет Вестница
Покупатели боевого пропуска в начале ноября смогут получить злодейку сезона к себе в шкафчик. Для этого предстоит выполнить ряд испытаний.
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