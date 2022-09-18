CD Projekt хотела вырезать Ребекку из Cyberpunk: Edgerunners, но девушку в итоге оставили

Оказывается, CD Projekt RED не хотела видеть в аниме-сериале Cyberpunk: Edgerunners Ребекку — бойкую героиню, которая внешне похожа на несовершеннолетнего подростка. Поляки даже планировали изменить её внешность. По их мнению, она слишком детская и не соответствует общей эстетике. Но в итоге японская студия Trigger, которой доверили проект, вежливо отказала коллегам.

Один из представителей польской студии заявил, что чувствует себя виноватым. Потому что он один из тех, кто голосовал за исключение Ребекки из состава героев в начале разработки сериала. В итоге Ребекку оставили, и она стала одним из ярчайших персонажей.

Она лучшая девушка, но я чувствую себя немного виноватым, говоря это. Потому что я был одним из тех в творческой команде, кто проголосовал за исключение Ребекки из состава персонажей.

Cyberpunk: Edgerunners вышел на Netflix 13 сентября, стриминговый сервис в нашем регионе недоступен. При этом на «Кинопоиске» у шоу 8,1 балла из 10 на основе 394 оценок. Проект хвалят и на сайте IMDb — там ему поставили целых 8,7 из 10 баллов.